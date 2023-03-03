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Матвей Мичков оформил дубль и помог «Капитану» победить в матче плей-ин МХЛ

Матвей Мичков оформил дубль и помог «Капитану» победить в матче плей-ин МХЛ
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков оформил дубль и отметился результативной передачей в составе «Капитана» в матче плей-ин МХЛ. В Ступине на стадионе «имени Всеволода Боброва» прошёл матч плей-ин МХЛ между «Капитаном» и «Русскими Витязями». Победу в матче одержали хоккеисты «Капитана» со счётом 3:1.

МХЛ - плей-офф. 1/16 финала - Плей-ин. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 19:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Окончен
3 : 1
Русские Витязи
Московская область
0:1 Главюк (Шувалов) – 04:02 (5x5)   1:1 Мичков (Кулагин) – 27:32 (5x5)   2:1 Мичков (Косовец, Самойлов) – 52:26 (5x5)   3:1 Мачулин (Васильков, Мичков) – 59:23 (5x3)

Нападающий системы «Сочи» Мичков вернулся в МХЛ и провёл первый матч с апреля 2022 года, когда он в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова. Следующий матч серии до двух побед состоится на площадке «Русских Витязей» 5 марта.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков провёл 27 матчей за «Сочи», в которых отметился 20 очками — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач. Также 18-летний нападающий провёл три матча за питерский СКА, в которых результативными баллами не отметился.

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