Матвей Мичков оформил дубль и помог «Капитану» победить в матче плей-ин МХЛ

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков оформил дубль и отметился результативной передачей в составе «Капитана» в матче плей-ин МХЛ. В Ступине на стадионе «имени Всеволода Боброва» прошёл матч плей-ин МХЛ между «Капитаном» и «Русскими Витязями». Победу в матче одержали хоккеисты «Капитана» со счётом 3:1.
Нападающий системы «Сочи» Мичков вернулся в МХЛ и провёл первый матч с апреля 2022 года, когда он в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова. Следующий матч серии до двух побед состоится на площадке «Русских Витязей» 5 марта.
В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков провёл 27 матчей за «Сочи», в которых отметился 20 очками — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач. Также 18-летний нападающий провёл три матча за питерский СКА, в которых результативными баллами не отметился.
- 3 марта 2023
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