«Капитан» выиграл «Серебряный» дивизион МХЛ и в следующем сезоне сыграет в «Золотом»

«Капитан» выиграл «Серебряный» дивизион Молодёжной хоккейной лиги и в следующем сезоне сыграет в «Золотом», с сильнейшими командами МХЛ. В сегодняшнем матче с МХК Атлант ступинский клуб одержал победу со счётом 3:1 и гарантировал себе участие в «Золотом» дивизионе МХЛ на следующий сезон.

«Поздравляем тренерский штаб, игроков, персонал команды и всех-всех болельщиков с отличным результатом! Молодчики!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Капитан» не играл в плей-офф МХЛ с сезона-2014/2015. Тогда подмосковная команда во втором раунде уступила «Локо». С сезона-2017/2018 команда является фарм-клубом ХК «Сочи».