«Капитан» выиграл «Серебряный» дивизион МХЛ и в следующем сезоне сыграет в «Золотом»
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«Капитан» выиграл «Серебряный» дивизион Молодёжной хоккейной лиги и в следующем сезоне сыграет в «Золотом», с сильнейшими командами МХЛ. В сегодняшнем матче с МХК Атлант ступинский клуб одержал победу со счётом 3:1 и гарантировал себе участие в «Золотом» дивизионе МХЛ на следующий сезон.
«Поздравляем тренерский штаб, игроков, персонал команды и всех-всех болельщиков с отличным результатом! Молодчики!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Капитан» не играл в плей-офф МХЛ с сезона-2014/2015. Тогда подмосковная команда во втором раунде уступила «Локо». С сезона-2017/2018 команда является фарм-клубом ХК «Сочи».
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