Мичков — о матче в МХЛ за «Капитан»: нужно было бегать даже быстрее, чем в КХЛ

Нападающий «Капитана» Матвей Мичков поделился эмоциями от первого за долгое время матча в МХЛ. 18-летний форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче плей-ин МХЛ с «Русскими Витязями» (3:1).

«Впечатления отличные, давно не играл в МХЛ. Мне в принципе приятно играть в хоккей, неважно, где и с кем. Когда выхожу на лёд, то всегда стараюсь получить удовольствие, в этом матче так и вышло. Непросто было играть. Нужно было бегать даже быстрее, чем в КХЛ, потому что парни молодые, хотят побеждать. Хорошо, что удалось выиграть, но уже забываем эту встречу и движемся дальше, потому что следующие матчи будут ещё важнее и серьёзнее.

Не скучно ли играть в МХЛ? Ничего подобного, почему скучно? Моя задача – выходить на лёд и играть в хоккей. Всегда есть желание побеждать, где бы я ни находился. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы «Капитан» забрался как можно дальше и решил самые высокие задачи. Будем с ребятами разговаривать, что-то нарабатывать. Через матчи и опыт всё придёт», — цитирует Мичкова пресс-служба МХЛ.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков провёл 27 матчей за «Сочи», в которых отметился 20 очками — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач. Также 18-летний нападающий провёл три матча за питерский СКА, в которых результативными баллами не отметился.