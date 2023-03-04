Нападающий «Витязя»: мы весьма неплохо противостоим «Локомотиву»

Нападающий «Витязя» Тайлер Граовац подвёл итоги двух выездным матчей в Ярославле в серии с «Локомотивом» (1-1 в серии). Во втором матче серии подмосковная команда уступила со счётом 2:6.
«Надо отдать должное сопернику, они здорово действовали и, думаю, заслужили эту победу. Возможно, где-то у них залетело в этом матче то, что не зашло позавчера. Было тяжело возвращаться с 0:2, но поверьте, мы не поникли, продолжали играть. Просто соперник так же хотел победить, как и мы, поэтому ход матча прошёл под их диктовку. Это – игра, где-то идёт, где-то – нет, поэтому ничего страшного. Считаю, мы весьма неплохо им противостоим.
Думаю, неплохо увезти отсюда одну победу. Можно сказать, что программа-минимум сделана. Первая встреча получилась более удачная для нас, была упорная игра, фактически до гола. Здорово, что нам удалось склонить чашу весов в свою сторону в овертайме. Думаю, мы по-настоящему здорово выглядели, играли с хорошей энергией и самоотдачей», – цитирует Граоваца Metaratings.ru.
Следующий матч серии состоится 5 марта в Балашихе. Начало матча — в 17:00 по мск.
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