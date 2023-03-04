Защитник «Нефтехимика»: хоккеисты «Ак Барса» ещё за своё ответят, нельзя давать заднюю
Поделиться
Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал потасовки во втором матче серии с «Ак Барсом» (1:4) и пообещал продолжение ледовых баталий в третьем матче в Нижнекамске.
«Неудачно начали. В плей-офф должна быть особенная концентрация. Потом собрались, были шансы в большинстве, нужно подтянуть этот компонент. Впереди ещё две игры в Нижнекамске.
Драка во втором периоде? Это случается. Наш игрок полез на ворота, они стали отвечать не совсем по правилам, началась потасовка. Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю. Момент с Раулем Якуповым Посмотрим, они ещё за своё ответят», — цитирует Кашникова «РБ Спорт».
По итогам матча команды набрали на двоих 64 штрафные минуты. Третий матч серии состоится в Нижнекамске 5 марта.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:28
-
09:06
-
08:48
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:19
-
03:34
-
03:06
-
03:01
-
02:13
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:34
-
23:19
-
23:14
Партнерский контент