Защитник «Нефтехимика»: хоккеисты «Ак Барса» ещё за своё ответят, нельзя давать заднюю

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал потасовки во втором матче серии с «Ак Барсом» (1:4) и пообещал продолжение ледовых баталий в третьем матче в Нижнекамске.

«Неудачно начали. В плей-офф должна быть особенная концентрация. Потом собрались, были шансы в большинстве, нужно подтянуть этот компонент. Впереди ещё две игры в Нижнекамске.

Драка во втором периоде? Это случается. Наш игрок полез на ворота, они стали отвечать не совсем по правилам, началась потасовка. Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю. Момент с Раулем Якуповым Посмотрим, они ещё за своё ответят», — цитирует Кашникова «РБ Спорт».

По итогам матча команды набрали на двоих 64 штрафные минуты. Третий матч серии состоится в Нижнекамске 5 марта.