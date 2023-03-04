Где смотреть второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург»

Сегодня, 4 марта, в Екатеринбурге пройдёт второй матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Автомобилистом» и «Металлургом». Начало матча — в 14:00 мск.

Встречу можно будет посмотреть на телеканале KHL Prime.

Команды дважды встречались между собой в рамках матчей плей-офф КХЛ. Обе серии пришлись на четвертьфиналы Восточной конференции и закончились в шести матчах в пользу магнитогорского клуба. В сезонной серии завершившегося регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ три матча из четырёх выиграли хоккеисты «Автомобилиста».

Первый матч серии выиграли хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 4:2. Заброшенной шайбой и результативной передачей в протоколе отметились нападающие екатеринбургского клуба Кёртис Валк и Сергей Широков.