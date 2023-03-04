Где смотреть второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург»
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Сегодня, 4 марта, в Екатеринбурге пройдёт второй матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Автомобилистом» и «Металлургом». Начало матча — в 14:00 мск.
Встречу можно будет посмотреть на телеканале KHL Prime.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – 14:00 (5x5)
Команды дважды встречались между собой в рамках матчей плей-офф КХЛ. Обе серии пришлись на четвертьфиналы Восточной конференции и закончились в шести матчах в пользу магнитогорского клуба. В сезонной серии завершившегося регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ три матча из четырёх выиграли хоккеисты «Автомобилиста».
Первый матч серии выиграли хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 4:2. Заброшенной шайбой и результативной передачей в протоколе отметились нападающие екатеринбургского клуба Кёртис Валк и Сергей Широков.
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