Омск втянули в неудобный хоккей, «Торпедо» пока не везёт. Что происходит в плей-офф КХЛ

Плей-офф сенсаций вряд ли бы продолжился в день, когда друг с другом играли две пары с четвёртым и пятым посевом. Реально неожиданной была бы только победа «Северстали», которой не произошло: но даже так шесть команд с более низким посевом ведут 1-0. КХЛ такой статистики пока не ведёт, но в НХЛ команда, которая выигрывала первый матч серии, побеждала в 68% случаев.

«Автомобилист» – «Металлург»: 1-0

В Екатеринбурге минут пять соперники присматривались друг к другу, однако к середине первого периода на площадке были только гости. Казалось, прошлогодняя «Магнитка» вернулась, она могла делать счёт 3:0, обстучала штанги, хорошо прессинговала, открыла счёт, но… получила гол в раздевалку. Регулярка — не всегда показатель, такое было и в матчах соперников в гладком сезоне: «Магнитка» атакует, пропускает — и в момент сдувается. Это большой вопрос к Воробьёву.

Кроме того, Николай Заварухин вернул Анатолия Голышева в ударное звено к Широкову и Да Косте, что сразу взбодрило атаку команды. «Авто» прибавило в движении и нацеленности на ворота Кошечкина, хотя периодически всё равно пропускало контратаки. Впрочем, сложно это полностью исключить в игре с командой с таким количеством техничных игроков. Лидеры хозяев наконец-то не пропали в плей-офф: у гостей тройка Майе хоть и соорудила гол, но больше запомнилась пасовкой.

Сергей Широков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

После первого матча ощущение, что это будет серия «кто окажется большей размазнёй», не пропало, даже скорее усилилось. «Металлург» вчера и схватил два штрафа за шестого полевого, и при 2:3 почти ничего не создал — в этом плане гости сделали всё, чтобы проиграть. Но и «Автомобилисту» надо уверенно сыграть в субботу: в 2023-м два подряд хороших матча команда пока не выдавала.

«Авангард» – «Сибирь»: 0-1

Цифры, которые объяснят ход матча: звено Ткачёв — Найт — Буше суммарно провело 21 силовой приём и нанесло два броска по воротам. С одной стороны, это показывает, что «Авангард» вышел не на прогулочное мероприятие, с другой — это как раз тот стиль, который удобен и для «Сибири», и для Мартемьянова: выиграть у этой команды за счёт силовой и блокшотов крайне сложно.

«Авангард» активно шёл в прессинг, пытался отвоевать пространство в силовой борьбе, но «Сибирь» лишила хозяев главных козырей: первого звена и большинства (лишь три минуты «ястребы» играли «5 на 4»). Гости закрывали все диагонали, не давали растягивать свою оборону — а «Авангард» не мог доставить шайбу на пятак и мало бросал по воротам, на что посетовал и Михаил Кравец на пресс-конференции.

Борьба в матче «Авангард» – «Сибирь» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

При этом наблюдатели отмечают очень большое количество брака в принятии решений у обеих команд. Маловероятно, что такой мандраж продлится и на второй матч, но для любого клуба с низким посевом победа в первом матче стратегически важна. «Сибирь» дома будет другой, и клуб уже показывал, что там может сам подавлять форчеком — даже СКА.

ЦСКА – «Северсталь»: 1-0

Ключевая цифра матча в Москве: 44-17 на точке вбрасывания, у Максима Колмыкова из «Северстали» — 2/18. Нет, так не то что серию — два матча не выиграть. Конечно, многие команды компенсируют проигранные вбрасывания мощной работой в отборе после единоборства, но при 28% выигранных вбрасываний никакая пахота не поможет. После матча об этом говорил и Андрей Разин: «Сегодня практически каждое вбрасывание в нашей зоне заканчивалось броском и ловлей шайбы на себя».

ЦСКА — «Северсталь» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тренер «Северстали» приводил в пример последний домашний матч с ЦСКА (6:4), где «убивали всё меньшинство, выигрывая вбрасывания»: на «точке» в Череповце и правда было 50/50. «Точка» — давняя проблема «Северстали», которую в прошлом году хоть как-то удавалось решить приобретением Няттинена. Вчера же даже безумная самоотдача (30 блокшотов) не помогла, когда габаритный и силовой ЦСКА получал отличные возможности начинать позиционные атаки. Однако если эту проблему решить, то всё для команды Разина будет не так страшно.

«Торпедо» – «Динамо»: 0-1

В принципе, «Торпедо» легко может сетовать на невезение: команда выглядела лучше 40 минут, создавала больше моментов, гол Гончарука отменили из-за каких-то миллиметров. Нельзя сказать, что динамовские робокопы вышли и с первых же минут безжалостно закатали романтиков в лёд. Счёт по xG красноречив: 4,2 на 1,5 в пользу «Торпедо». А вот опыта докатать тот же первый период с преимуществом не хватило.

Не хватило опыта, и когда «Динамо» повело 2:1. Гости выдали идеальную игру на удержание, без отката, позволив «Торпедо» провести лишь четыре минуты в своей зоне атаки. Команда Ларионова сбилась на вброс и индивидуальные действия, и как после матча сказал сам тренер: «Когда команда играет 1-4, то индивидуально пройти очень сложно, потому что выстраивается типичное болото».

«Торпедо» – «Динамо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

А вообще Игорь Николаевич наверняка помнит, что его «Детройт», который считался регулярочной командой, превратился в плей-оффного доминатора после обмена силовика Брэндана Шэнахана и смены стиля игры Айзермана. Как ни крути, это была команда не только «русской пятёрки», но и Grind Line, а чемпионский гол в финале-1997 забил Даррен Маккарти. У «Торпедо» в первой игре таких маккарти пока не оказалось — но паниковать и менять план А в Нижнем точно не надо.