Лучший снайпер минского «Динамо» в регулярке Меркли дисквалифицирован на одну игру

Форвард минского «Динамо» Ник Меркли дисквалифицирован на один матч. В конце первого периода второго матча серии со СКА Ник Меркли был удален до конца матча за оскорбление судей и неспортивное поведение.

В соответствии с п. 4.3.1 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ нападающий минского «Динамо» Ник Меркли получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за второе и каждое последующее удаление до конца игры (20 минут) в разных матчах.

Отметим, что Меркли стал третьим бомбардиром минчан в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. 25-летний канадский нападающий провёл 67 матчей, в которых набрал 40 очков — забросил 20 шайб и отдал 20 результативных передач. По количеству заброшенных шайб Меркли стал лидером «Динамо» в регулярке.

Третий матч серии пройдёт завтра, 5 марта, в Минске. Начало встречи — в 17:10 мск.