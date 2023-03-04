Главный тренер «Сибири»: «Авангард» вышел умирать, мы вышли поиграть. Команда «поплыла»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мыслями о поражении в матче с «Авангардом».

«Защитники сегодня довольно неуверенную игру показали – и при начале атаки, и в борьбе проигрывали много единоборств. Соперник злее нас был просто-напросто. Они сегодня вышли умирать, мы вышли поиграть. Большая разница.

Не хотел ли снять вратаря при счёте 1:4? Нет. Помощник подошёл, я отказался, потому что, судя по настрою команды, пятый гол нам был не нужен. Зачем? Если бы команда «горела», я бы снял и в середине третьего периода. Но команда сегодня не «горела», так что это бесполезное дело.

Почему «Сибирь» тяжело выходит из-под прессинга? Прессинга не было, просто люди вставали перед двумя защитниками, нападающие делали непонятно какие раскаты. Мы с этим делом разберёмся. В прошлом году мы играли против обороны соперника и спокойно выходили на раз-два. Команда «поплыла», честно скажу. Мне это не понравилось, и сейчас серьёзный разговор был в раздевалке», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.