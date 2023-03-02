Сергей Фёдоров рассказал, какие коррективы внёс в игру ЦСКА в серии с «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог встречи с «Северсталью» (5:2).
«Удалось после трёх дней подготовки выйти на тот уровень игры, который помог нам забить важные голы. Хотя пропускать первыми – не дело. Во втором периоде теряли своих нападающих, нас отрезали одним пасом. Подсказали ребятам, что два крайних играют против двух защитников соперников. Отметим наших центральных, а вот большинство оставляет желать лучшего.
Не особо концентрировался на том, что в первом раунде много побед «нижних» команд над «верхними». Мне помощники говорили результаты и показывали видео, а я больше концентрировался на нашем сопернике.
Вбрасывание – это начало игры, единоборство. Наши ребята это прекрасно знают. Я прошлом центрфорвард, сам участвую в тренировках в процессе вбрасываний. У нас в команде раньше были четыре крайних нападающих из шести выполнявших функции центральных. Вбрасывание – важная составляющаяся, кто его выиграл, тот владеет инициативой», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между ЦСКА и «Северсталью» состоится 4 марта и начнётся в 17:00 мск.
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