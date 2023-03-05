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Где смотреть третий матч первого раунда Кубка Гагарина «Витязь» — «Локомотив»

Где смотреть третий матч первого раунда Кубка Гагарина «Витязь» — «Локомотив»
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Сегодня, 5 марта, в Балашихе пройдёт третий матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между «Витязем» и «Локомотивом». Начало матча — в 17:00 мск.

Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль

Ранее команды не встречались друг с другом в плей-офф. Первый матч серии закончился в овертайме, единственную шайбу на первой минуте дополнительного времени забросил хоккеист «Витязя». Во втором матче серии «Локомотиву» удалось одержать убедительный реванш со счётом 6:2. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин одержал первую победу в плей-офф у руля ярославской команды.

Напомним, впервые в истории КХЛ по итогам первых двух матчей всех серий первого раунда плей-офф зафиксированы ничейные результаты.

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