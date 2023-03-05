«Вашингтон Кэпиталз» вызвал из АХЛ защитника и нападающего

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал нападающего Алексея Протаса и защитника Дилана Макилрата из команды «Херши Бирс» Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «столичных».

22-летний Протас набрал 10 очков (3+7) в 43 играх за «Вашингтон» в этом сезоне. В восьми играх за «Херши» в этом сезоне Алексей набрал пять (2+3) очков. «Кэпиталз» выбрали Протаса в третьем раунде под общим 91-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

30-летний Макилрат сделал одну результативную передачу в шести играх за «Кэпиталз» в этом сезоне. Защитник дебютировал за «Вашингтон» 17 февраля в матче с «Флоридой Пантерз» (3:6) и набрал первое очко в составе «столичных» 2 марта с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ). Капитан «Херши» сделал 10 ассистов в 44 играх за команду.