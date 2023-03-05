Обладатель Кубка Стэнли Каменский рассказал о шансах «Вашингтона» на попадание в плей-офф

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил выход Александра Овечкина на 16-е место по общему количеству очков в истории НХЛ и рассказал о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на попадание в плей-офф НХЛ.

«Превосходное достижение, я считаю. Он молодец, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов, так держать. Что касается того, как он играл в последнее время, я не считаю, что это был перерыв. Полноценное возвращение — это когда человек получает травму, не играет долго, а когда он уезжает на похороны, это же семейные обстоятельства. Это его личная трагедия, и я не хочу напоминать лишний раз. Просто стоит его поздравить и пожелать ему дальнейших успехов.

Насчёт плей-офф – шансы есть, но всё будет зависеть не только от Александра, но и от всей команды», — цитирует Каменского «РБК Спорт».

Напомним, прошлой ночью состоялся матч «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз», закончившийся со счётом 3:8. Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Теперь на счету Александра 1470 очков за карьеру: 815 голов и 655 передач.