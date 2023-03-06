Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в столкновении с Андреем Свечниковым

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

В начале второго периода защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в столкновении с российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым. После столкновения Хедман упал на лёд, сильно ударившись о бортик.

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Напомним, в составе победителей хет-трик оформил Теуво Терявяйнен и по разу отличились Андрей Свечников, Шейн Гостисбер и Еспери Котканиеми. На счету Котканиеми также ассистентский покер. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Тампа» сыграет с «Филадельфией Флайерз».