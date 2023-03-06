Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Орлов — первая звезда недели по версии The Hockey News, Бобровский — в тройке

Орлов — первая звезда недели по версии The Hockey News, Бобровский — в тройке
Комментарии

Североамериканский портал The Hockey News представил свою тройку лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третью строчку занял голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. 34-летний вратарь одержал две победы при одном поражении в трёх играх недели с коэффициентом надёжности 1,35 и с 95,2% отражённых бросков.

Второй звездой недели признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В матче с «Виннипег Джетс» (5:7) нападающий оформил хет-трик, установил рекорд франшизы и повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в большинстве за один регулярный чемпионат.

Лучшим игроком недели признан защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов. В нынешнем сезоне игрок обороны провёл за «мишек» пять матчей в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив три гола и шесть результативных передач.

Это Орлов или Макдэвид? Русский защитник бьёт рекорды после ухода из «Вашингтона» Это Орлов или Макдэвид? Русский защитник бьёт рекорды после ухода из «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023