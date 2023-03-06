Орлов — первая звезда недели по версии The Hockey News, Бобровский — в тройке

Североамериканский портал The Hockey News представил свою тройку лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третью строчку занял голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. 34-летний вратарь одержал две победы при одном поражении в трёх играх недели с коэффициентом надёжности 1,35 и с 95,2% отражённых бросков.

Второй звездой недели признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В матче с «Виннипег Джетс» (5:7) нападающий оформил хет-трик, установил рекорд франшизы и повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в большинстве за один регулярный чемпионат.

Лучшим игроком недели признан защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов. В нынешнем сезоне игрок обороны провёл за «мишек» пять матчей в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив три гола и шесть результативных передач.