«Тампа-Бэй» впервые с 2014 года проиграла пять матчей подряд
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Гостевое поражение от «Каролины Харрикейнз» стало для «Тампа-Бэй Лайтнинг» пятым подряд в текущем регулярном сезоне НХЛ.
Последний раз пять матчей подряд «молнии» проиграли в марте 2014 года. В тот сезон «Тампа» занята третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф «Лайтнинг» вылетели в первом раунде от «Монреаль Канадиенс» (0-4).
После 63 встреч в текущей регулярке «Тампа-Бэй» набрала 79 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Востока.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.
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