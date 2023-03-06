«Тампа-Бэй» впервые с 2014 года проиграла пять матчей подряд

Гостевое поражение от «Каролины Харрикейнз» стало для «Тампа-Бэй Лайтнинг» пятым подряд в текущем регулярном сезоне НХЛ.

Последний раз пять матчей подряд «молнии» проиграли в марте 2014 года. В тот сезон «Тампа» занята третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф «Лайтнинг» вылетели в первом раунде от «Монреаль Канадиенс» (0-4).

После 63 встреч в текущей регулярке «Тампа-Бэй» набрала 79 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Востока.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.