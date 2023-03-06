Плющев: проблемы с кадрами в российском хоккее замалчиваются, решать их никто не хочет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах в российском хоккее и дефиците центральных нападающих.
«У нас не появляются какие-то выдающиеся центрфорварды среди россиян. У нас эта проблема уже лет десять, но никто её решать особенно не хочет. Нет таких звёзд как Капризов, который сам вырос в глубинке вопреки системе. Он не знает, что такое программа «Красная машина». А если бы знал, то из него, может быть, ничего не получилось.
Почему-то все считают, что у нас в хоккее всё хорошо, не обращая внимание на статистику последних международных соревнований. Это касается и молодёжного хоккея, где мы далеко не фавориты. Нельзя говорить о том, что мы готовим кадры на перспективу. Проблемы замалчиваются. Вот эта страусиная политика с головой в песке. Но рано или поздно нас увидят на международной арене, а нам будет очень неприятно видеть это зрелище.
Надо честно признать, что с хоккеем в России плохо? Лучше не признавать, а предпринять меры, чтобы академии, которых понастроили в каждом регионе, работали не на людей, возглавляющих их, а воспитывали хоккеистов. Надо решать, но решать никто не хочет. А те, то знает, что делать, то им говорят, что они несистемные люди, вы нас не интересуете», — сказал Плющев Legalbet.
Ранее Плющев рассказал о падении уровня подготовки молодых хоккеистов в России.
- 6 марта 2023
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