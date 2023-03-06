Коньков: играть в Новосибирске непросто, «Сибирь» и «Авангард» обменяются победами

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матчей серии плей-офф Кубка Гагарина между «Сибирью» и «Авангардом», которые пройдут в Новосибирске 6 и 8 марта.

«В этом плей-офф у любой команды есть шансы на победу. По составу «Авангард» немного превосходит «Сибирь», но у команды Андрея Мартемьянова всё равно есть свои джокеры. Организованная игра позволяет ей быть в борьбе. Первый матч «Сибирь» вытянула, во втором же «Авангард» сломил её сопротивление.

Играть в Новосибирске очень непросто, болельщики там всегда невероятно поддерживают команду. Поэтому я считаю, что в этой серии ещё ничего не ясно. «Авангарду» будет крайне тяжело в этих матчах. Предполагаю, что команды обменяются победами на новосибирском отрезке серии. В сегодняшнем матче «Сибирь» должна склонить чашу весов в свою пользу. Играть в Новосибирске всегда сложно. Команда сможет выиграть за счёт организованной игры», — приводит слова Конькова AllHockey.

Сегодня, 6 марта, «Сибирь» в Новосибирске примет «Авангард». Старт встречи запланирован на 15:30 мск.