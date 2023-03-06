«Самое главное — хорошо начать». Якупов — о третьей игре «Авангарда» с «Сибирью»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью». Матч начнётся сегодня, 6 марта, в Новосибирске в 15:30 мск.
«Чего ждать сегодня? Быстрого начала, потому что фанаты и стадион погонят хозяев. Нам главное не отходить от своей игры, начинать так же, как мы начинали, и играть до конца. Самое главное — хорошо начать.
Добавление в агрессии помогло во второй игре? Можно и так сказать. Но где-то мы удалялись, что очень плохо, где-то, наоборот, уверенно сдерживали, старались играть по уму, потому что не всегда хорошо, когда играешь активно и, бывает, «пролетаешь» и втроём остаёмся. Нужно избежать ошибок, смотреть, как действует соперник, учитывать свои нюансы. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Якупова YouTube-канал «ястребов».
Якупов в двух матах плей-офф набрал 2 (1+1) очка.
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