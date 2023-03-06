Бедард оценил шансы Коннора Макдэвида забить 65+ голов в нынешнем сезоне

Фаворит драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард оценил шансы канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида забросить не менее 65 шайб в текущем сезоне.

«Думаю, он приблизится к отметке 70 голов. Он кажется сверхчеловеком — с учётом того, что Коннор делает в каждой встрече. Наблюдение за ним вызывает особые чувства. Он войдёт в историю как один из величайших игроков. Думаю, Коннор ответит, что не забивает этим свою голову. Я поверю этому, потому что он просто хочет побеждать. Но как только он приблизится к этому числу, то захочет этого достичь.

Он в пяти матчах подряд оформлял по дублю. Он всего лишь третий хоккеист, сумевший сделать это. Он забивает в безумном темпе. Чувствую, что со своей конкурентоспособностью Макдэвид забросит 70 шайб. Степень доминирования Коннора в НХЛ, возможно, не уступает ни одному спортсмену в мире. Очевидно, есть большое количество невероятных игроков, но то, что делает Коннор на протяжении своей карьеры, это удивительно», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.

Отметим, что на счету Макдэвида 52 гола в 64 встречах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.