TSN: семь игроков НХЛ доберутся до отметки в 50 голов в сезоне. Среди них — один россиянин

TSN опубликовал список игроков, которые доберутся до отметки в 50 голов в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Так, в топ попали семь хоккеистов. На первом месте оказался капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. По прогнозам TSN, канадский нападающий забросит 67 шайб в текущем регулярном чемпионате. На второй позиции оказался чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, которому предрекают 58 голов. Тройку замкнул финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен. Хоккеист забросит 57 шайб.

В рейтинг попал один российский хоккеист — Кирилл Капризов. По прогнозам, форвард «Миннесоты Уайлд» забьёт 51 гол.

Топ-7:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» — 67 (сейчас — 52);

2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» — 58 (сейчас — 44);

3. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш» — 57 (сейчас — 41);

4. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз» — 57 (сейчас — 42);

5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» — 51 (сейчас — 39);

6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» — 50 (сейчас — 36);

7. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 50 (сейчас — 39).