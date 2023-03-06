TSN: семь игроков НХЛ доберутся до отметки в 50 голов в сезоне. Среди них — один россиянин

TSN опубликовал список игроков, которые доберутся до отметки в 50 голов в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Так, в топ попали семь хоккеистов. На первом месте оказался капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. По прогнозам TSN, канадский нападающий забросит 67 шайб в текущем регулярном чемпионате. На второй позиции оказался чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, которому предрекают 58 голов. Тройку замкнул финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен. Хоккеист забросит 57 шайб.
В рейтинг попал один российский хоккеист — Кирилл Капризов. По прогнозам, форвард «Миннесоты Уайлд» забьёт 51 гол.
Топ-7:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» — 67 (сейчас — 52);
2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» — 58 (сейчас — 44);
3. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш» — 57 (сейчас — 41);
4. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз» — 57 (сейчас — 42);
5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» — 51 (сейчас — 39);
6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» — 50 (сейчас — 36);
7. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 50 (сейчас — 39).
- 6 марта 2023
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