«Мы не «Салават». Кравец объяснил, почему «Авангард» нанёс 12 бросков по воротам «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Сибирью».
«Игра во втором периоде? Нельзя сказать, что мы ушли в оборону. Они где-то добавили, значит, мы приняли какие-то неправильные решения. Были неточные передачи, не вовремя смены делались, удаления опять же получили. Сумбур, немножко запаниковали. Поэтому «Сибирь» и переиграла в этой ситуации.
«Салават» недавно тоже провёл период без бросков — не было ли дежавю? Мы не «Салават», у них немножко другая тактика. Могу сказать: в данной ситуации «Сибирь» заперла в нашей зоне, было очень сложно выйти, они здесь нас переиграли в этом периоде.
Почему не взял тайм-аут раньше? Всё было под контролем. Небольшие ошибки, которые приводили к опасным моментам. Здесь паниковать нельзя и дёргать команду. Ребята сами на скамейке успокоились и стали играть правильно», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 6 марта 2023
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