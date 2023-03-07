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«Виннипег» с Наместниковым уступил «Сан-Хосе» Барабанова

«Виннипег» с Наместниковым уступил «Сан-Хосе» Барабанова
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этой игре одержали гостисо счётом 3:2 в овертайме.

На 15-й минуте матча счёт голам открыл Стивен Лоренц. Оскар Линдблом и Кевин Лабанк ассистировали ему. На 27-й минуте счёт сравнял Нино Нидеррайтер после передач Джоша Моррисси и Кайла Коннора. Нейт Шмидт с пасов Николая Элерса и Блейка Уилера на 55-й минуте игры забил за хозяев.

За 11 секунд до сирены забил Томаш Гертл, который перевёл игру в овертайм. В дополнительное время за гостей отличился Леган Кутюр.

Российский новичок хозяев Владислав Наместников заработал коэффициент полезности «-1». У гостей сыграли сразу три россиянина: форварда Александр Барабанов и Евгений Свечников и защитник Николай Кныжов. Каждый из них заработал тот же коэффициент полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лоренц (Линдблом, Лабанк) – 14:13 (5x5)   1:1 Нидеррайтер (Моррисси, Коннор) – 26:05 (5x5)   2:1 Шмидт (Элерс, Уилер) – 54:53 (5x5)   2:2 Гертл (Карлссон, Кутюр) – 59:49 (6x5)   2:3 Кутюр (Карлссон) – 61:21 (3x3)
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