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Макдэвид 250 раз набирал 2+ очка за 552 матча в НХЛ. Четвёртый результат в истории лиги

Макдэвид 250 раз набирал 2+ очка за 552 матча в НХЛ. Четвёртый результат в истории лиги
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал канадский форвард Коннор Макдэвид. Для нападающего этот матч стал 250-м в лиге, в котором ему удалось набрать 2+ очка. На это канадцу потребовалось 552 матча, что является четвёртым результатом в истории турнира.

Лишь три хоккеиста затратили на такое достижение меньшее количество игр. Уэйн Гретцки (382), Марио Лемье (444), а также Майк Босси (549).

На счету Макдэвида в нынешнем сезоне 54 гола и 70 результативных передач в 65 матчах лиги. 124 очка в отдельном сезоне — новый личный рекорд Макдэвида.

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