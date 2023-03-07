Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игумнов — о сухой победе московского «Динамо» над «Торпедо»: мы поменяли подход к игре

Игумнов — о сухой победе московского «Динамо» над «Торпедо»: мы поменяли подход к игре
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов объяснил, за счёт чего бело-голубые «Динамо» обыграли «Торпедо» (3:0, 2-1) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Нам помогли родные стены. Кроме того, мы поменяли подход к игре. В чем именно – рассказывать не буду. Много еще играть, рановато пока это делать. Разговоры о динамовском болоте до меня не доходят, я этого не читаю. Играть против «Торпедо» очень интересно. Интересно в целом в плей-офф играть. Сыграть насухо – это очень важно для вратаря и для всей команды. Очень здорово, что у нас сегодня это вышло.

У нас была установка для нападающих – оставаться на пятаке. Там хлеб, там можно забивать. Тринеев и создал для меня весь гол. Я просто оказался один на добивании. В этом году я поиграл во всех звеньях. Подстроиться для меня – не проблема. Моменты у соперника были, но защитники и вратарь сыграли надежно. Сейчас надо отдохнуть и идти дальше с тем же настроем», — приводит слова Игумнова клубная пресс-служба.

Новость по теме
Кудашов: сколько «Торпедо» сегодня забило, а мы сколько — кто играл в атакующий хоккей?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023