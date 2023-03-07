Игумнов — о сухой победе московского «Динамо» над «Торпедо»: мы поменяли подход к игре

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов объяснил, за счёт чего бело-голубые «Динамо» обыграли «Торпедо» (3:0, 2-1) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
«Нам помогли родные стены. Кроме того, мы поменяли подход к игре. В чем именно – рассказывать не буду. Много еще играть, рановато пока это делать. Разговоры о динамовском болоте до меня не доходят, я этого не читаю. Играть против «Торпедо» очень интересно. Интересно в целом в плей-офф играть. Сыграть насухо – это очень важно для вратаря и для всей команды. Очень здорово, что у нас сегодня это вышло.
У нас была установка для нападающих – оставаться на пятаке. Там хлеб, там можно забивать. Тринеев и создал для меня весь гол. Я просто оказался один на добивании. В этом году я поиграл во всех звеньях. Подстроиться для меня – не проблема. Моменты у соперника были, но защитники и вратарь сыграли надежно. Сейчас надо отдохнуть и идти дальше с тем же настроем», — приводит слова Игумнова клубная пресс-служба.
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