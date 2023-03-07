Американский форвард «Салавата» Хо-Сэнг вернулся в состав на 4-й матч серии с «Адмиралом»
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«Салават Юлаев» в своём телеграм-канале представил состав на четвёртый матч Кубка Гагарина с «Адмиралом».
Во встрече примет участие американский нападающий Джош Хо-Сэнг, пропустивший третий матч серии. Форвард сыграет с «Адмиралом» в первом звене вместе с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелёвым.
Полностью состав «Салавата» выглядит так:
Ежов (Кареев);
Науменков — Коледов, Хо-Сэнг — Кадейкин — Шмелёв;
Антипин — Мёрфи, Алалыкин — Хмелевски — Кулёмин;
Мухамадуллин — Панин, Башкиров — Пименов — Дроздов;
Бирюков, Санников — Картаев — Тимкин.
Отметим, что в нынешнем плей-офф Хо-Сэнг принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями. Американец пропустил практически всю регулярку из-за травмы.
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