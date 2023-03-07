В. Ткачёв: когда Ягр приехал в Омск первый раз, такое творилось… Не знаю, с чем сравнить

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв вспомнил время, когда за омичей играл легенадарный чешский форвард Яромир Ягр.
«О чём думал, когда создавалась КХЛ? Мне было 13 лет. В том возрасте я об этом особо не задумывался. Просто ходил и тренировался. Конечно, новость была громкая – КХЛ, о круто! Мы все мечтали туда попасть. Ещё больше начал на тренировках тогда стараться. Тем более что в Омске Ягр играл в то время. Хотелось пробиться в первую команду.
Клюшку у Яромира просил? Да, было такое, но он до меня всё раздал. Я не успел тогда. Была тренировка в детском хоккейном центре. Первая команда там всегда сборы проходила, каталась на льду. Мы ходили на них посмотреть, интересно же живьём великих игроков увидеть.
Насколько велик был культ Яромира в Омске? Это я даже не знаю, с чем сравнить. Когда Ягр приехал в Омск первый раз, там такое творилось… Смутно помню то время, но в городе был общий праздник просто из-за сообщений о том, что к нам едет игрок такого уровня. Нам, тогда совсем маленьким пацанам, в Ягре интересно было всё – как он тренируется, что он делает. Даже мимо столовой проходишь: «Вау, смотрите – вот он Ягр ест». Очень хорошие эмоции были просто от его присутствия, их не описать», — цитирует Ткачёва сайт КХЛ.
27-летний форвард в завершившейся регулярке за 61 сыгранную встречу набрал 59 (23+36) очков.
- 7 марта 2023
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