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«Локомотив» во 2-м овертайме вырвал победу у «Витязя» и находится в шаге от победы в серии

«Локомотив» во 2-м овертайме вырвал победу у «Витязя» и находится в шаге от победы в серии
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В Балашихе завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Витязь» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ярослав Бусыгин с передачи Джереми Роя.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Степан Никулин с передач Павла Красковского и Александра Полунина. Спустя полторы минуты вывел гостей вперёд Денис Алексеев с передачи Рушана Рафикова. На 16-й минуте периода счёт сравнял Скотт Уилсон с передач Владислава Кары и Алексея Волгина.

Во втором овертайме победу гостям принёс бросок Рушана Рафикова с передачи Максима Шалунова.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Бусыгин (Рой) – 16:57 (5x5)   1:1 Никулин (Красковский, Полунин) – 46:32 (5x4)   1:2 Алексеев (Рафиков) – 47:53 (5x4)   2:2 Уилсон (Кара, Волгин) – 55:42 (5x4)   2:3 Рафиков (Шалунов) – 95:28 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Ярославле 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

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