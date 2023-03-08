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Четыре очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»

Четыре очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:0.

На пятой минуте матча Кайл Макар с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина открыл счёт в матче. На 13-й минуте матча Натан Маккиннон вновь с передачи Ничушкина удвоил преимущество. На 18-й минуте игры забил Микко Рантанен.

На 22-й минуте забил Ничушкин. На 23-й минуте увеличил преимущество хозяев Денис Мальгин. Арттури Лехконен забил последний гол в матче с передачи Ничушкина на 39-й минуте.

На счету у российского голкипера Александра Георгиева шат-аут и 13 сейвов. Российский форвард гостей Александр Барабанов заработал коэффициент полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макар (Тэйвз, Ничушкин) – 04:08 (5x5)   2:0 Маккиннон (Тэйвз, Ничушкин) – 12:51 (5x5)   3:0 Рантанен (Жирар, Лехконен) – 17:01 (5x4)   4:0 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 21:22 (5x5)   5:0 Мальгин (Ньето, Макар) – 22:45 (5x5)   6:0 Лехконен (Макар, Ничушкин) – 38:21 (5x5)
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