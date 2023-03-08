Четыре очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:0.
На пятой минуте матча Кайл Макар с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина открыл счёт в матче. На 13-й минуте матча Натан Маккиннон вновь с передачи Ничушкина удвоил преимущество. На 18-й минуте игры забил Микко Рантанен.
На 22-й минуте забил Ничушкин. На 23-й минуте увеличил преимущество хозяев Денис Мальгин. Арттури Лехконен забил последний гол в матче с передачи Ничушкина на 39-й минуте.
На счету у российского голкипера Александра Георгиева шат-аут и 13 сейвов. Российский форвард гостей Александр Барабанов заработал коэффициент полезности «-3».
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