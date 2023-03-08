Эрик Карлссон со злости кинул шлем на лёд, не согласившись с решением судей

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:0.
В начале третьего периода главный арбитр матча пропустил нарушение за игру высоко поднятой клюшкой на звёздном защитнике «Сан-Хосе» Эрике Карлссоне. Швед с окровавленной губой проявил своё несогласие с решением судьи и швырнул свой шлем в направлении арбитра. Карлссон получил две штрафные минуты за неспортивное поведение и 10-минутный дисциплинарный штраф. Напомним, счёт к тому моменту уже был 6:0 в пользу «Колорадо».
Одним из главных героев матча стал российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, отметившийся голом и тремя результативными передачами.
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