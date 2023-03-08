Расписание восьмого игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 8 марта, пройдут четвёртые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня.
«Сибирь» в Новосибирске примет «Авангард». Старт встречи запланирован на 13:30 мск. Команды обменялись победами в Омске, а в Новосибирске первый матч закончился в пользу гостей. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Авангарда».
В Магнитогорске местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало матча — в 14:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу магнитогорцев.
В 17:00 стартуют два матча. В Череповце «Северсталь» сыграет с ЦСКА. Счёт в серии — 2-1 в пользу череповчан.
Параллельно начнётся матч в Москве между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Счёт в серии 2-1 в пользу москвичей.
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