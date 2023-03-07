Дичь в плей-офф КХЛ! Фанаты «Динамо» и «Торпедо» подрались прямо на трибуне дворца

В ходе третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ жарко было не только на льду, но и на трибунах.

После победы в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ над нижегородским «Торпедо» (3:0) главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов начал своё традиционное выступление на пресс-конференции с благодарности болельщикам.

«На встречах в Нижнем Новгороде я выделял атмосферу, которая там была. Сегодня хочу то же самое сказать про нашу московскую атмосферу и тоже поблагодарить нижегородских болельщиков, которые приехали в большом количестве. Сегодня была битва и болельщиков, и игроков на льду. Довольны победой, довольны игрой, готовимся к следующей встрече», – заметил рулевой московской команды.

Атмосфера на московском матче действительно получилось потрясающей и достойной плей-офф. Игру в столице России посетил 8831 болельщик, что является очень высоким показателем для домашнего матча «Динамо». В начале нынешнего сезона из-за целого ряда причин, в том числе продиктованных ошибочными действиями прошлого руководства столичного клуба в лице генерального директора Николая Кошкина, на посещаемость матчей «Динамо» было невозможно смотреть без слёз. Но во второй половине сезона вдохновенная игра команды Кудашова вернула болельщиков бело-голубых на домашние трибуны.

Однако необходимо заметить, что свой весомый вклад в такую посещаемость внесли и болельщики нижегородской команды, которые массово приехали в Москву, чтобы поддержать своих любимцев. Ещё перед стартом в прессе проходила информация, как болельщики «Торпедо» пытались достать заветные билеты (общее число пытавшихся приобрести их в Нижнем достигло 65 тысяч человек) на свои домашние матчи. И поддержка трибун стала одним из тех факторов, который гнал «Торпедо» вперёд и помог добыть победу над «Динамо» в одной из домашних встреч.

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Понимая, что далеко не все желающие смогли посетить трибуны, нижегородский клуб пошёл навстречу болельщикам, сделав всё возможное, чтобы они смогли поддержать «Торпедо» на выезде. Клубом и партнёрами для всех желающих было организовано 14 (!) бесплатных автобусов, которые утром 6 марта отправились в столицу. Общее количество нижегородцев, посетивших гостевой матч, почти достигло отметки в две тысячи!

К огромному сожалению, без большой ложки дёгтя фанаты противоборствующих команд обойтись не смогли. Когда Алексей Кудашов в ходе своей пресс-конференции говорил о битве болельщиков, вряд ли подозревал о том, что эта самая битва действительно состоялась на трибунах динамовского дворца, в самом прямом смысле этого слова.

Во время матча состоялась драка болельщиков, активное участие в которой приняли порядка пяти фанатов, однако в ходе инцидента задело и других людей на стадионе. В дело пришлось вмешаться стюардам матча, пытавшимся разнять фанатов. Другие болельщики попытались разнять участников драки, однако те лишь упали на сидящих людей.

Кто прав, а кто виноват в этой драке – не столь важно. Для изучения всех нюансов данной истории в конце концов есть соответствующие структуры. Но болельщикам обеих команд необходимо чётко понимать, что такие эксцессы могут привести к тому, что на хоккейных матчах вслед за футболом появится столь непопулярная вещь, как Fan ID. И тогда проиграет весь спорт, как это уже произошло с футболом, И никакие слова Игоря Ларионова про то, как поднять интерес к хоккею в России, тогда уже не помогут.