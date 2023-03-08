В розыгрыше плей-офф будет сыграно минимум 46 матчей на стадии первого раунда — это рекорд
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В текущем розыгрыше Кубка Гагарина будет сыграно минимум 46 матчей на стадии первого раунда. Это новый рекорд в истории всех розыгрышей плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущее достижение (44 матча) было зафиксировано в плей-офф-2011, 2012, 2013 и 2014 годов.
Напомним, в сериях «Ак Барса» и «Нефтехимика», «Автомобилиста» и «Металлурга», «Салавата Юлаева» и «Адмирала» на Востоке счёт равный — 2-2. В серии «Авангарда» и «Сибири» омичи лидируют 3-1.
На Западе в сериях СКА и минского «Динамо», ЦСКА и «Северстали», «Торпедо» и московского «Динамо» счёт равный — 2-2. Ярославский «Локомотив» ведёт в серии с «Витязем» 3-1.
Ранее впервые в истории КХЛ во всех парах первого раунда была ничья после двух матчей серий.
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