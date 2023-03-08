Игорь Ларионов ярко раскритиковал заявку КХЛ, состоящую из 22 игроков на матч

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (5:4) рассказал, почему не играет нападающий нижегородцев Ю Сато, и раскритиковал заявку КХЛ.

«Почему не получает игрового времени сидящий на скамейке Ю Сато? Вы знаете, я скажу честно — пусть меня штрафуют или не штрафуют — я не сторонник 22 игроков на скамейке. Лига профессиональная, ребята получают деньги, их смотрит большая армия болельщиков. Должно быть шесть защитников и 12 нападающих. Лишние люди в принципе… Не так это работает. Так работает экономика, так работает рост игроков и так далее.

У нас нет другого пути. Можно его не раздевать и оставить в раздевалке, но такие правила – нам приходится использовать семь защитников и 13 нападающих. Может быть, кому-то нравится или нет, но это моё личное мнение. Я провёл большую карьеру, но сейчас не обо мне. Просто я знаю, как играли люди в «Детройте», как сегодня в Лас-Вегасе играет Пьетранджело, проводя по 28-30 минут на льду и играя 80 матчей в сезоне плюс плей-офф.

Я не сторонник того, чтобы люди сидели на лавке. А давать им возможность играть в таких матчах очень сложно. Хорошо, что мальчишке 20 лет, но когда сидит человек, которому 26-27 лет – тогда это, конечно, печально. Это убийство внутреннего состояния и уверенности в игроке. Не хочу никого обижать, но говорю так, как оно есть», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.