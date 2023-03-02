Генменеджер «Амура»: Аликин хочет выйти на рынок. Будем участвовать в гонке за него

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило подвёл итоги регулярного сезона для хабаровчан и рассказал о ситуации с голкипером клуба Евгением Аликиным.
«В первую очередь хочу прокомментировать слухи, которые недавно появились в сети. Мы с Вадимом Сергеевичем [Епанчинцевым] посмеялись над ними. В прессе часто появляется недостоверная информация, которая собирает лайки, но не является правдой.
Сейчас мы можем только дать предварительную оценку сезона. Глубокой анализ ещё не проводили, чемпионат только завершился. В целом сезон оставил двоякое впечатление. Мы не выполнили задачу. Это самое важное. Мы признаём перед болельщиками свою вину. Но, с другой стороны, команда радовала болельщиков игрой, привлекала болельщиков на трибуны.
В каком виде будет вратарская бригада в следующем сезоне? Вы знаете, Яниса Калниньша мы подписали, хотелось бы оставить Женю Аликина. Но в это межсезонье Аликин становится неограниченно свободным агентом, выходит на рынок. Он провёл здесь семь сезонов, здесь прошло его становление. Мы хотим, чтобы он остался с нами, сделали ему предложение. Понятно, что Евгений хочет выйти на рынок, понять, какие клубы им интересуются, понять, какая у него стоимость, и после этого принимать решение. Будем участвовать в этой гонке», — приводит слова Покотило официальный сайт «Амура».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аликин провёл 39 матчей, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 93,7%. Ранее, в СМИ появлялась информация об интересе к голкиперу со стороны ЦСКА, «Металлурга», «Авангарда».
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