«Он чертовски талантлив». Генменеджер «Сент-Луиса» — о переводе Бучневича в центр

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о переводе форварда клуба Павла Бучневича с левого края нападения в центр.

«Он очень хороший распасовщик с фланга, но в победном матче с «Сан-Хосе» (3 марта, 6:3), играя в центре, он контролировал середину площадки и отлично сыграл. Бучневич был очень активен — как при игре «5х5», так и в большинстве. Неудивительно, ведь он чертовски талантлив», — приводит слова Армстронга журналист Джереми Резерфорд в своём «твиттере».

Отмечается, что Павел наигрывается в центре во втором звене с Якубом Враной и Каспери Капаненом.

Бучневич в текущем сезоне сыграл за «блюзменов» 48 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.