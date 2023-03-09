«Он чертовски талантлив». Генменеджер «Сент-Луиса» — о переводе Бучневича в центр
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Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о переводе форварда клуба Павла Бучневича с левого края нападения в центр.
«Он очень хороший распасовщик с фланга, но в победном матче с «Сан-Хосе» (3 марта, 6:3), играя в центре, он контролировал середину площадки и отлично сыграл. Бучневич был очень активен — как при игре «5х5», так и в большинстве. Неудивительно, ведь он чертовски талантлив», — приводит слова Армстронга журналист Джереми Резерфорд в своём «твиттере».
Отмечается, что Павел наигрывается в центре во втором звене с Якубом Враной и Каспери Капаненом.
Бучневич в текущем сезоне сыграл за «блюзменов» 48 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.
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