Генменеджер «Сент-Луиса»: у Враны были проблемы вне льда, но он талантливый хоккеист

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг остался доволен обменом нападающего Якуба Враны из «Детройта».
«Хорошее усиление нашего состава. Его выбрали в первом раунде драфта, и он выигрывал Кубок Стэнли. У него были некоторые проблемы вне льда, от которых ни он, ни мы не бежим. Якуб – талантливый хоккеист. У него отличное катание, и он способен забивать голы.
Как организация мы находимся в ситуации, когда делаем такие вещи, которые, возможно, не делали в прошлом, но делаем сейчас. Мы предоставляем молодым игрокам шанс вернуться в игру и вновь заявить о себе», — цитирует генменеджера журналист Джим Рутерфорд в своём аккаунте в соцсети.
Напомним, за 27-летнего форварда «блюзмены» отдали Дилана Маклафлина и выбор в седьмом раунде драфта — 2025. Кроме того, «Детройт» ещё оставил у себя 50% контракта чеха. Контракт Враны действует до конца следующего сезона, в среднем за год нападающий получает $ 5,25 млн. Чех прошёл основную программу помощи игрокам НХЛ, начавшуюся для спортсмена в середине октября 2022 года. Она помогает хоккеистам в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, а также с преодолением психологических проблем.
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