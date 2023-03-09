Роман Ротенберг о эпизоде с Хуснутдиновым: это был вопрос жизни и смерти

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (6:3) и рассказал про эпизод с Маратом Хуснутдиновым.

«Хорошая боевая игра, игра плей-офф, отдельная благодарность команде, держали удар, все в крови, победили, выгрызли победу. Соперник применял свои грязные канадские приёмчики, мы на это не повелись, на провокации ответили голами. Отдельная благодарность всему стадиону, который гнал нас вперёд. Надо брать следующую игру.

Реакция на эпизод с Душаком? Есть в жизни понятия, а есть правила игры в хоккей. Наверное, по правилам игры в хоккей он в момент броска ударил клюшкой в лицо нашему игроку, но он мог этого не делать, он это делал специально. На тоненького получилось, вопрос жизни и смерти, такие вещи не делаются. Будем наказывать голами за эти грязные приёмчики, нам не привыкать.

Дубль Хайруллина — самый лёгкий, что вы видели? Лёгких голов не бывает, проделана большая работа, он старался, проявил огромное желание и забил хорошие шайбы. Я думаю, он не показал свой лучший хоккей мы все будем показывать более высокий уровень в следующей игре и дальше, как Марат, так и все остальные ребята в нашей команде.

Что возьмёт верх — система или класс соперника? Наша система простая — работа и дисциплина, выиграет тот, кто хочет больше победить.

Бардаков? Надеемся, что вернётся в следующей игре, как и Марат Хуснутдинов. Пока полной информации у меня нет, доктора работают, но надеюсь, что смогут сыграть в следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.