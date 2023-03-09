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Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с «Витязем» (2:1 ОТ) и рассказал о выходе во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Прежде всего ребят мы уже поблагодарили в раздевалке. Хочу поблагодарить соперника за хорошую серию, за хороший хоккей. Он заставил нас вытащить многое из себя. Хоть и счёт 4-1, но три овертайма: и в психологическом, и в функциональном плане нам было непросто. Надеюсь, эта серия послужит хорошим опытом для дальнейших раундов. Не загадывая далеко, начинаем готовиться к следующей серии.

Сегодняшняя игра получилась под копирку предыдущей? Первый период мы уступали не то что в движении, а в такой агрессии, поэтому проигрывали много нейтральных шайб, и от этого не получалось ни в атаке, ни в обороне. Со второй половины более-менее перестроились, и уже в третьем периоде, наверное, как ни странно, Данька Бут внёс свежую струю, и ребята проснулись. А потом создали много моментов. Я бы не стал винить самих себя, просто соперник заставлял нас так играть. В плей-офф такие игры происходят», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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