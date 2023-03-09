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«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» в овертайме и выиграл серию плей-офф со счётом 4-1

«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» в овертайме и выиграл серию плей-офф со счётом 4-1
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В Ярославле завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 4-1 в пользу железнодорожников.

На третьей минуте первой двадцатиминутки счёт в матче открыл Иван Зинченко.

На 10-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте в формате «6х5» Степан Никулин.

В начале второго овертайма победу «Локомотиву» принёс гол Георгий Иванов с передачи Артура Каюмова в большинстве.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Зинченко – 02:34 (5x5)   1:1 Никулин (Алексеев, Сергеев) – 49:45 (6x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, ярославский клуб стал первой командой, которая одержала победу в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2023.

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