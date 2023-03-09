«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» в овертайме и выиграл серию плей-офф со счётом 4-1

В Ярославле завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 4-1 в пользу железнодорожников.

На третьей минуте первой двадцатиминутки счёт в матче открыл Иван Зинченко.

На 10-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте в формате «6х5» Степан Никулин.

В начале второго овертайма победу «Локомотиву» принёс гол Георгий Иванов с передачи Артура Каюмова в большинстве.

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Таким образом, ярославский клуб стал первой командой, которая одержала победу в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2023.