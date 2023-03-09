«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» в овертайме и выиграл серию плей-офф со счётом 4-1
Поделиться
В Ярославле завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 4-1 в пользу железнодорожников.
На третьей минуте первой двадцатиминутки счёт в матче открыл Иван Зинченко.
На 10-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте в формате «6х5» Степан Никулин.
В начале второго овертайма победу «Локомотиву» принёс гол Георгий Иванов с передачи Артура Каюмова в большинстве.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Зинченко – 02:34 (5x5) 1:1 Никулин (Алексеев, Сергеев) – 49:45 (6x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, ярославский клуб стал первой командой, которая одержала победу в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2023.
Комментарии
- 9 марта 2023
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:38
-
22:33
-
22:25
-
22:20
-
22:13
-
22:02
-
21:51
-
21:46
-
21:20
-
21:06
-
20:58
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:26
-
20:14
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:36
-
19:16
-
19:00
-
18:36
-
18:26
Партнерский контент