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«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», Овечкин не реализовал решающий буллит

«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», Овечкин не реализовал решающий буллит
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов.

За 10 секунд до конца первого периода нападающий хозяев Тревор ван Римсдайк открыл счёт в матче. На 27-й минуте матча нападающий «Дэвилз» Эрик Хаула восстановил равенство во встрече, а уже через минуту гости сумели выйти вперёд. Отличился канадский нападающий Доусон Мерсер. На 30-й минуте игры Дилан Строум забил второй гол «Вашингтона» и сравнял счёт.

Победу в матче одержал «Нью-Джерси» в серии послематчевых буллитов. Российские нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не реализовали свои попытки. Овечкин последним из команды выполнял решающий буллит «Кэпиталз» в матче. Автором единственного гола в серии стал швейцарский новичок «Дэвилз» Тимо Майер.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 ван Римсдайк – 19:50 (5x5)   1:1 Хаула (Мерсер, Сиверсон) – 26:55 (5x4)   1:2 Мерсер (Хишир, Татар) – 27:32 (5x5)   2:2 Строум (Оши, Милано) – 29:50 (5x5)   2:3 Майер – 65:00
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