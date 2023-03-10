«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», Овечкин не реализовал решающий буллит

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов.

За 10 секунд до конца первого периода нападающий хозяев Тревор ван Римсдайк открыл счёт в матче. На 27-й минуте матча нападающий «Дэвилз» Эрик Хаула восстановил равенство во встрече, а уже через минуту гости сумели выйти вперёд. Отличился канадский нападающий Доусон Мерсер. На 30-й минуте игры Дилан Строум забил второй гол «Вашингтона» и сравнял счёт.

Победу в матче одержал «Нью-Джерси» в серии послематчевых буллитов. Российские нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не реализовали свои попытки. Овечкин последним из команды выполнял решающий буллит «Кэпиталз» в матче. Автором единственного гола в серии стал швейцарский новичок «Дэвилз» Тимо Майер.