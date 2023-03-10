Два очка Евгения Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче с 14 голами

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 10:4.

На восьмой минуте счёт открыл Уайатт Джонстон, которому ассистировал российский нападающий Евгений Дадонов. На 20-й минуте удвоил преимущество Джо Павелски. Спустя 17 секунд забил и Джейми Бенн. А ещё спустя девять секунд ответил голом Джордан Гринвей.

На 29-й минуте за гостей отличился Йоэль Кивиранта. На на это голом на 30-й минуте ответил Кайл Окпосо, которому ассистировал российский защитник Илья Любушкин. На 31-й минуте забил Райан Сутер.

На 44-й минуте отличился Джефф Скиннер. А на 50-й минуте Дадонов забил свой гол. Спустя 20 секунд за гостей отличился и Радек Факса. На 52-й минуте Факса уже оформил дубль. Роопе Хинц забил на 53-й минуте. Спустя 15 секунд голом ответил Виктор Олофссонб Мейсон Марчмент забил последний гол в матче на 57-й минуте.