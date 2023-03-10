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Два очка Евгения Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче с 14 голами

Два очка Евгения Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче с 14 голами
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 10:4.

На восьмой минуте счёт открыл Уайатт Джонстон, которому ассистировал российский нападающий Евгений Дадонов. На 20-й минуте удвоил преимущество Джо Павелски. Спустя 17 секунд забил и Джейми Бенн. А ещё спустя девять секунд ответил голом Джордан Гринвей.

На 29-й минуте за гостей отличился Йоэль Кивиранта. На на это голом на 30-й минуте ответил Кайл Окпосо, которому ассистировал российский защитник Илья Любушкин. На 31-й минуте забил Райан Сутер.

На 44-й минуте отличился Джефф Скиннер. А на 50-й минуте Дадонов забил свой гол. Спустя 20 секунд за гостей отличился и Радек Факса. На 52-й минуте Факса уже оформил дубль. Роопе Хинц забил на 53-й минуте. Спустя 15 секунд голом ответил Виктор Олофссонб Мейсон Марчмент забил последний гол в матче на 57-й минуте.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 10
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Хаканпяя, Дадонов) – 07:06 (5x5)   0:2 Павелски (Робертсон, Бенн) – 19:07 (5x4)   0:3 Бенн (Хейсканен, Сутер) – 19:25 (5x5)   1:3 Гринвей (Скиннер, Томпсон) – 19:35 (5x5)   1:4 Кивиранта (Робертсон, Хэнли) – 28:37 (5x5)   2:4 Окпосо (Петерка, Любушкин) – 29:51 (5x5)   2:5 Сутер (Марчмент, Делландреа) – 30:38 (5x5)   3:5 Скиннер (Томпсон) – 43:49 (5x5)   3:6 Дадонов (Бенн, Хаканпяя) – 49:12 (5x5)   3:7 Факса (Доми, Кивиранта) – 49:41 (5x5)   3:8 Факса (Марчмент) – 51:38 (5x5)   3:9 Хинц (Робертсон, Павелски) – 52:15 (5x5)   4:9 Олофссон (Петерка, Кребс) – 52:31 (5x5)   4:10 Марчмент (Хейсканен, Миллер) – 56:12 (5x5)
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