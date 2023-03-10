Бабаев: болельщики «Барыса» не хотят, чтобы клуб подписывал российских хоккеистов

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поразмышлял, почему «Барыс» редко подписывает контракты с российскими хоккеистами, а в основном делает упор на легионеров и местных воспитанников.
«Мне кажется, это связано исключительно с реакцией болельщиков на появление российских игроков, они очень ревностно к этому относятся, считают, что наши хоккеисты перекрывают путь казахстанским, занимают их места. Эта тенденция замечена уже давно, и, наверное, имеет право на жизнь — болельщики хотят видеть доморощенных игроков, и ничего плохого в этом нет. Тем более если есть время ждать и сегодняшний результат не требуется. Хотя, на мой взгляд, в «Барыс» можно было бы привести несколько качественных россиян, с прицелом их дальнейшего задействования в сборной Казахстана. Что же касается Беларуси, то там к этому вопросу относятся совершенно по-другому – приглашение россиян воспринимается нормально.
Надо понимать, что топовый российский игрок в Астану не поедет, потому что найдёт работу в России. То есть поедут, скажем так, средние хоккеисты, но если их подписывать, то только с прицелом на сборную Казахстана, иначе это просто не имеет смысла. Но ведь не каждый россиянин пойдёт на это, поэтому гораздо целесообразнее брать иностранцев, которые, во-первых, чаще всего окажутся сильнее и, опять же, их можно будет в дальнейшем задействовать в сборной Казахстана», — цитирует Бабаева BetOn.
«Барыс» в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ занял 11-е место в таблице Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф на 11 очков.
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