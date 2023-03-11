«Нефтехимик» и «Ак Барс» установили рекорд КХЛ

В эти минуты на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й секунде Ансель Галимов вывел хозяев вперёд. Спустя 20 секунд Кирилл Панюков точным броском восстановил равенство в счёте. Таким образом, командам понадобилось лишь 62 секунды, чтобы по разу отличиться в этом матче.

Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, «Нефтехимик» и «Ак Барс» установили рекорд плей-офф КХЛ. 1:02 — лучший результат скорострельности в матчах розыгрыша Кубка Гагарина для двух команд. Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече плей-офф в 2016 году между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Команды в том матче обменялись голами за 65 секунд после стартового вбрасывания.