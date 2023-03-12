Овечкин провел жёсткий силовой приём против американского защитника «Айлендерс»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, четырежды бросив по воротам и совершив два силовых приёма. Один из силовых россиянина оказался очень жёстким, от него пострадал защитник «Айлендерс» Скотт Мейфилд. Мощный удар пришёлся в грудь хоккеисту хозяев и сбил его с ног.
Овечкин в прошедшем матче провёл на площадке 19 минут и 49 секунд, в том числе шесть с половиной минут при игре в большинстве. Россиянин набрал 62 (36+26) очка в 62 матчах текущего сезона НХЛ.
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