Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос не смог доиграть матч с «Чикаго» из-за травмы. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос провёл на льду 6 минут 48 секунд и завершил матч досрочно из-за повреждения. Канадский форвард травмировался в столкновении с форвардом «Чикаго» Джоуи Андерсоном и не смог продолжить встречу.

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В нынешнем сезоне 33-летний Стэмкос принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 27 шайб и сделал 39 результативных передач при показателе полезности «-3» и 36 минутах штрафного времени. В среднем за матч канадец проводит на льду 19 минут 8 секунд.