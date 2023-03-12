«Металлург» впервые в плей-офф-2023 забросил в большинстве
Поделиться
В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках Кубка Гагарина — 2023. «Металлург» принимает на своём льду «Автомобилист». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.
На 34-й секунде хозяева впервые за серию забросили шайбу в большинстве. Гол на свой счёт записал защитник Григорий Дронов с передачи Эдди Паскуале.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Магнитке» на реализацию численного преимущества понадобилось 22 попытки. Дронов в текущем плей-офф провёл пять матчей, в которых отметился одной шайбой.
Напомним, «Автомобилист» ведёт в серии 3-2. При необходимости седьмая, решающая встреча серии Кубка Гагарина пройдёт в Екатеринбурге 14 марта и начнётся в 17:00 мск.
Комментарии
- 12 марта 2023
-
16:36
-
16:27
-
16:15
-
15:58
-
15:38
-
15:30
-
15:21
-
14:51
-
14:38
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:20
-
11:03
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:44
-
09:19
-
09:01
-
08:52
-
08:31
-
08:17
-
07:45
-
07:40
-
07:30
Партнерский контент