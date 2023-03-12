«Металлург» впервые в плей-офф-2023 забросил в большинстве

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках Кубка Гагарина — 2023. «Металлург» принимает на своём льду «Автомобилист». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

На 34-й секунде хозяева впервые за серию забросили шайбу в большинстве. Гол на свой счёт записал защитник Григорий Дронов с передачи Эдди Паскуале.

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«Магнитке» на реализацию численного преимущества понадобилось 22 попытки. Дронов в текущем плей-офф провёл пять матчей, в которых отметился одной шайбой.

Напомним, «Автомобилист» ведёт в серии 3-2. При необходимости седьмая, решающая встреча серии Кубка Гагарина пройдёт в Екатеринбурге 14 марта и начнётся в 17:00 мск.