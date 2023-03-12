«Магнитка» и «Динамо» на грани вылета! Кто спасёт сезон? День плей-офф КХЛ. Онлайн

Рекордный и уникальный первый раунд Кубка Гагарина близится к завершению. Осталось только три пары, в которых ещё не выявлен победитель, и сегодня нас ждут три шестых матча.

Оформить выход во второй раунд сегодня могут «Автомобилист», ЦСКА и «Торпедо». Или же «Магнитка», «Северсталь» и московское «Динамо» продолжат борьбу – следим за событиями в нашем онлайне.