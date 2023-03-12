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Онлайн-трансляции и результаты матчей плей-офф КХЛ 12 марта, расклады, кто с кем сыграет во втором раунде

«Магнитка» и «Динамо» на грани вылета! Кто спасёт сезон? День плей-офф КХЛ. Онлайн
Елена Кузнецова Павел Панышев
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День плей-офф КХЛ. Онлайн
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Осталось определить трёх участников второго раунда.

Рекордный и уникальный первый раунд Кубка Гагарина близится к завершению. Осталось только три пары, в которых ещё не выявлен победитель, и сегодня нас ждут три шестых матча.

Оформить выход во второй раунд сегодня могут «Автомобилист», ЦСКА и «Торпедо». Или же «Магнитка», «Северсталь» и московское «Динамо» продолжат борьбу – следим за событиями в нашем онлайне.

Live Елена Кузнецова

«Металлург» в последний раз вытаскивал серию первого раунда, когда был на грани вылета, 11 лет назад. Тогда «сталевары» горели «Барысу» 1-3, но смогли перевернуть серию, выиграв три матча подряд в овертаймах.

За счёт чего нынешняя «Магнитка» может совершить камбэк — в материале Родиона Власова.

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11:23 Елена Кузнецова

Накануне все три команды, владевшие преимуществом в серии, отправили своих соперников в отпуск. И если проходу в следующий раунд СКА и «Ак Барса» никто не удивился, то «Адмирал» сотворил настоящую сенсацию. До начала серии с «Салаватом» в победу дальневосточников не верил даже их собственный тренер!

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11:05 Елена Кузнецова

Доброе утро всем поклонникам хоккея и любителям КХЛ! Игровой день сегодня стартует матчем в Магнитогорске, где «Магнитка» попытается продлить серию с «Автомобилистом» на седьмой матч. Игра начнётся в 14:30 мск.

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