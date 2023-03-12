Акользин рассказал о своём хет-трике в матче с «Автомобилистом»

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин подвёл итог встречи с «Автомобилистом» (6:3) и рассказал о своём первом хет-трике в КХЛ.

«Тяжёлый матч получился. Особенно второй период. Где-то отдали инициативу сопернику, тяжело как-то было. В третьем собрались и вытащили на зубах этот матч.

Первый мой гол – хорошо поборолись, сработали, как договаривались. Выиграли вбрасывание, ребята поборолись, Архип [Неколенко] отдал передачу на пятак, я попал в одно касание, она зашла. Во втором голе немножко поднаелись за смену, у них хорошая была атака. Но не забиваешь ты – забивают тебе, так получилось. Убежали два в два, решил бросить из-под защитника и хорошо попал. Третий гол – выход два в один, Карп [Максим Карпов] великолепную передачу отдал, а я завершил.

Очень приятно оформить хет-трик, но главное, что эти три шайбы помогли команде выиграть и перевести серию в седьмой матч. Кому посвящаю хет-трик? Конечно, своей семье – дочке, жене, маме, папе, брату, всем своим родственникам. Думаю, они смотрели этот матч и очень рады за меня, и спасибо им большое, что они меня поддерживают», — приводит слова Акользина сайт КХЛ.

32-летний форвард в текущем плей-офф сыграл шесть матчей, в которых отметился тремя голами. В регулярке Акользин провёл 58 матчей, в которых набрал 16 (12+4) результативных баллов.