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«Северсталь» неожиданно обыграла ЦСКА и сравняла счёт в серии плей-офф — 3-3

«Северсталь» неожиданно обыграла ЦСКА и сравняла счёт в серии плей-офф — 3-3
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В Череповце завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 3-3.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода счёт в матче открыл Даниил Пыленков с передач Робина Пресса и Даниила Вовченко. За полторы минуты до конца второй двадцатиминутки преимущество «Северстали» удвоил Александр Петунин с передач Даниила Пыленкова и Александра Самонова.

На второй минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Никита Рожков с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Пресс, Вовченко) – 24:05 (5x5)   2:0 Петунин (Пыленков, Самонов) – 38:27 (5x4)   3:0 Рожков (Пресс, Гераськин) – 41:51 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

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